    Chelsea

    Chelsea vs. Benfica: Horario y dónde ver partido Jornada 2 Champions League 2025

    Los ingleses y portugueses quieren olvidar su trompicado debut en el torneo.

    Juan Regis.
    Video Mourinho regresa a casa ante Chelsea en duelo de necesitados

    Chelsea y Benfica se enfrentan en busca de su primera victoria como parte de la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y aquí te decimos cómo ver en vivo el partido.

    Los ingleses fueron goleados por el Bayern Múnich en la primera fecha y ahora buscan que Benfica pague los platos rotos en Stamford Bridge.

    Por su parte, las águilas portuguesas de José Mourinho fueron sorprendidas en el debut ante el desconocido Qarabag de Azerbaiyán y tendrán que remar contra corriente ante un rival históricamente superior en el torneo.

    Benfica no ha ganado en sus últimos 8 partidos ante equipos ingleses con un récord de 3 empates y 5 derrotas. Su última victoria fue hace una década ante Tottenham en la ida de Octavos de Final de la Europa League.

    CHELSEA VS. BENFICA: HORARIO Y DÓNDE VER JORNADA 2 CHAMPIONS LEAGUE

    • Chelsea vs. Benfica

    • Jornada 2, Fase de Liga
    • Martes 30 de septiembre
    • 1pm, centro de México
    • 3pm ET y 12pm Pacífico de Estados Unidos
    • UniMás, TUDN, tudn.com y app de TUDN (solo EE.UU.)

    Más sobre Chelsea

    1:21
    MINI RESUMEN: Bayern Munich 3-1 Chelsea | UEFA Champions League

    4:06
    Resumen: Harry Kane se luce con doblete y Bayern derrota al Chelsea

    1 min
    Bayern Múnich vence al Chelsea con doblete de Harry Kane

    1:13
    Cole fue el que quedó frio ahora ¡Le anulan el doblete!

    1:16
    ¡Doblete de Harry Kane! ¡Definición exquisita al segundo poste de Sánchez!

