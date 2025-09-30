Chelsea vs. Benfica: Horario y dónde ver partido Jornada 2 Champions League 2025

Video Mourinho regresa a casa ante Chelsea en duelo de necesitados

Chelsea y Benfica se enfrentan en busca de su primera victoria como parte de la Jornada 2 de la Fase de Liga de la UEFA Champions League y aquí te decimos cómo ver en vivo el partido.

Los ingleses fueron goleados por el Bayern Múnich en la primera fecha y ahora buscan que Benfica pague los platos rotos en Stamford Bridge.

Por su parte, las águilas portuguesas de José Mourinho fueron sorprendidas en el debut ante el desconocido Qarabag de Azerbaiyán y tendrán que remar contra corriente ante un rival históricamente superior en el torneo.

Benfica no ha ganado en sus últimos 8 partidos ante equipos ingleses con un récord de 3 empates y 5 derrotas. Su última victoria fue hace una década ante Tottenham en la ida de Octavos de Final de la Europa League.

CHELSEA VS. BENFICA: HORARIO Y DÓNDE VER JORNADA 2 CHAMPIONS LEAGUE