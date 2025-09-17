    FC Bayern München

    Bayern Múnich vence al Chelsea con doblete de Harry Kane

    El equipo alemán aprovechó los errores de los Blues para comenzar con el pie derecho en la Champions League.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Resumen: Harry Kane se luce con doblete y Bayern derrota al Chelsea

    Bayern Múnich consiguió una victoria muy importante en su debut en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 tras vencer 3-1 al Chelsea que llegó como campeón del mundo.

    El equipo de Vincent Kompany aprovechó los errores defensivos que mostraron los Blues de Enzo Maresca para ganar en la Allianz Arena de Múnich.

    PUBLICIDAD

    Una diagonal de Michael Olise que incrustó de forma increíble Trevoh Chalobah en propia puerta abrió el marcador a favor del Bayern Múnich al minuto 20.

    Harry Kane anotó el 2-0 de penal que él mismo consiguió tras ser derribado dentro del área por Moisés Caicedo al 27’.

    El delantero inglés marcó su doblete en el segundo tiempo (63’) luego de recuperar el balón tras un error en la salida de Malo Gusto.

    Cole Palmer había descontado con un golazo de otro partido para el Chelsea. El futbolista tomó el esférico antes de cruzar la media cancha y antes de pisar el área se apoyó en Gusto para hacer una pared y sacar un zurdazo pegado al segundo poste al 29’.

    Palmer había marcado el 3-2 en los últimos minutos del encuentro, pero su gol fue anulado por fuera de lugar tras un pase filtrado Andrey Santos.

    De esta manera comenzó su camino el Bayern Múnich en busca de ser campeón de Champions League. En sus próximos partidos enfrentará al Pafos, Brujas, PSG, Arsenal, Sporting Lisboa, Union Saint-Gilloise y PSV.

    Mientras que los rivales del Chelsea en la Fase de Liga serán Benfica, Ajax, Qarabag, Barcelona, Atalanta, Pafos y Napoli.

    Más sobre FC Bayern München

    1 min
    Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

    Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

    1 min
    Inter elimina al Bayern para enfrentar a Barcelona en las Semifinales de Champions League

    Inter elimina al Bayern para enfrentar a Barcelona en las Semifinales de Champions League

    5:46
    Resumen | Inter cumple y cierra la serie frente al Bayern

    Resumen | Inter cumple y cierra la serie frente al Bayern

    1:03
    No lo den por muerto... ¡Golazo del Bayern! ¡Brutal cabezazo de Dier!

    No lo den por muerto... ¡Golazo del Bayern! ¡Brutal cabezazo de Dier!

    1:03
    ¡Brutal respuesta! ¡Gol del Inter de Milán que liquida al Bayern!

    ¡Brutal respuesta! ¡Gol del Inter de Milán que liquida al Bayern!

    Relacionados:
    FC Bayern MünchenChelsea

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Consuelo
    Gratis
    Tráiler: Papás por siempre
    Tráiler: El dentista
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD