Video Resumen: Harry Kane se luce con doblete y Bayern derrota al Chelsea

Bayern Múnich consiguió una victoria muy importante en su debut en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-26 tras vencer 3-1 al Chelsea que llegó como campeón del mundo.

El equipo de Vincent Kompany aprovechó los errores defensivos que mostraron los Blues de Enzo Maresca para ganar en la Allianz Arena de Múnich.

Una diagonal de Michael Olise que incrustó de forma increíble Trevoh Chalobah en propia puerta abrió el marcador a favor del Bayern Múnich al minuto 20.

Harry Kane anotó el 2-0 de penal que él mismo consiguió tras ser derribado dentro del área por Moisés Caicedo al 27’.

El delantero inglés marcó su doblete en el segundo tiempo (63’) luego de recuperar el balón tras un error en la salida de Malo Gusto.

Cole Palmer había descontado con un golazo de otro partido para el Chelsea. El futbolista tomó el esférico antes de cruzar la media cancha y antes de pisar el área se apoyó en Gusto para hacer una pared y sacar un zurdazo pegado al segundo poste al 29’.

Palmer había marcado el 3-2 en los últimos minutos del encuentro, pero su gol fue anulado por fuera de lugar tras un pase filtrado Andrey Santos.

De esta manera comenzó su camino el Bayern Múnich en busca de ser campeón de Champions League. En sus próximos partidos enfrentará al Pafos, Brujas, PSG, Arsenal, Sporting Lisboa, Union Saint-Gilloise y PSV.