Bayern vs Barcelona: Nagelsmann pide a fans que reciban a Lewandowski entre aplausos

"Creo que habrá aplausos. Nunca me gusta si alguien es silbado y abucheado. No importa quién, no importa cuándo fue la despedida”, comentó en rueda de prensa el DT del Bayern que consideró que su equipo quedó en el ‘grupo de la muerte’ al compartirlo con el Barcelona, Inter de Milán y Viktoria Plzen.