Los 10 imperdibles partidos de la Fase de Liga de la Champions 2025-26

Video Top 10: Los duelos más esperados de la Champions League 2025/26

Duelos con varios enfrentamientos entre clubes poderosos y llamados a pelear por el título quedaron confirmados en la primera fase de la UEFA Champions League 2025/26, según el sorteo celebrado este jueves en el Foro Grimaldi de Mónaco.

Entre los choques más llamativos destacan los partidos Barcelona vs. PSG, una final que muchos esperaban la edición anterior del torneo, al igual que el PSG vs. Bayern y Real Madrid vs. Manchester City, un enfrentamiento que se ha vuelto un clásico en los últimos años.

PUBLICIDAD

También llaman la atención los partidos Liverpool vs. Real Madrid en Anfield, el Chelsea vs. Barcelona en Stamford Bridge y el Manchester City vs. Napoli en el Etihad.

Otros encuentros para alquilar balcón en esta primera fase son los siguientes: Bayern Munich vs. Arsenal, Inter de Milán vs. Liverpool, Real Madrid vs. Juventus y Bayern vs. Chelsea, dos clubes que hicieron un gran Mundial de Clubes.

Esta etapa inicial, llamada "fase liga", incluirá ocho jornadas, que se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha.

Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria de la que saldrán los que completen los octavos de final.