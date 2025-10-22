Athletic Club vs. Qarabag es un partido de contrastes para la Jornada 3 de la Fase de Liga en la UEFA Champions League 2025-2026, pues mientras el conjunto vaso arriba a este compromiso sin puntos de por medio, el de Azerbaiyán lo hace con paso perfecto.

Athletic Club llega con -5 goles a favor luego de irse en blanco ante el Arsenal y luego caer de visita 4-1 contra Borussia Dortmund y ahora de cara a un partido inédito.

HORARIO Y DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB VS. QARABAG DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Si bien Qarabag no debuta en la UEFA Champions League, tampoco es un cuadro que trascienda, aunque esta campaña se ha convertido en un animador en apenas dos fechas con un par de victorias, de visita ante Benfica y de local contra Copenhague, juego en el que el mexicano Rodrigo Huesca se lesionó de rotura de ligamentos.