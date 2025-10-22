Athletic Club vs. Qarabag: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League
El cuadro bilbaíno llega con un par de descalabros mientras que el sorprendente equipo de Azerbaiyán lo hace con paso perfecto.
Video ¡Inicia la transmisión! Athletic Club vs. Qarabag en directo AQUÍ
Athletic Club vs. Qarabag es un partido de contrastes para la Jornada 3 de la Fase de Liga en la UEFA Champions League 2025-2026, pues mientras el conjunto vaso arriba a este compromiso sin puntos de por medio, el de Azerbaiyán lo hace con paso perfecto.
Athletic Club llega con -5 goles a favor luego de irse en blanco ante el Arsenal y luego caer de visita 4-1 contra Borussia Dortmund y ahora de cara a un partido inédito.
HORARIO Y DÓNDE VER EL ATHLETIC CLUB VS. QARABAG DE LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE
Si bien Qarabag no debuta en la UEFA Champions League, tampoco es un cuadro que trascienda, aunque esta campaña se ha convertido en un animador en apenas dos fechas con un par de victorias, de visita ante Benfica y de local contra Copenhague, juego en el que el mexicano Rodrigo Huesca se lesionó de rotura de ligamentos.
- Cuándo es el Athletic Club vs. Qarabag de la Champions League: el partido es el miércoles 22 de octubre en el Estadio San Mamés de Bilbao, España.
- A qué hora es el Athletic Club vs. Qarabag de la Champions League: el juego arranca a las 10:45 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 12:45 horas tiempo del Este, 11:45 horas tiempo del Centro y 9:45 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Athletic Club vs. Qarabag de la Champions League: sigue la transmisión del partido por la señal de UniMás, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX en Estados Unidos.
Relacionados: