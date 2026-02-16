Real Madrid Arbeloa descarta vengarse de Mourinho en el Benfica vs. Real Madrid El técnico del Real Madrid negó que el portugués lo haya sorprendido en su último enfrentamiento.

Video Arbeloa niega que Mourinho y su Benfica lo sorprendan en Champions



Álvaro Arbeloa descartó que el Real Madrid piense en vengarse de José Mourinho y recordó que el objetivo de su equipo no es eliminar al Benfica, sino ser campeón de la UEFA Champions League.

“Nosotros siempre pensamos en ganar, nuestro objetivo no es simplemente eliminar al Benfica, nuestro objetivo es ganar la Champions porque es lo que te obliga este escudo, para nosotros no es una venganza, sino un objetivo el pasar la eliminatoria”, dijo en rueda de prensa de cara al partido de ida de los Playoffs de este martes.

Asimismo, Arbeloa negó que Mourinho lo haya sorprendido en el último partido de la Fase de Liga donde Benfica ganó 4-2 con un gol de último minuto del portero Anatoli Trubin.

“No creo que José me pueda sorprender porque sé perfectamente de lo que es capaz, da igual que el Benfica se presentara con el equipo de la Youth League, sabía la intensidad que iba a poner en el terreno de juego y mañana será más de lo mismo, incluso son capaces de jugar todavía mejor y nosotros tenemos que estar preparado para ello”, señaló.

Sobre si él buscará sorprender a Mourinho para avanzar a los Octavos de Final, Arbeloa respondió: “Tampoco mi idea es sorprender a nadie, ni a José ni a nadie, cuando el Real Madrid sale al campo todos tienen que tener muy claro lo que tienen enfrente y, cuanto más claro lo tengan, mejor haré mi trabajo”.

Las declaraciones de Arbeloa llegan después de la conferencia de prensa de Mourinho, donde cerró las puertas a un regreso al Real Madrid y le mandó un mensaje a su alumno y ahora colega.

Real Madrid volverá a visitar al Benfica en el Estádio da Luz este martes 17 de febrero en el partido de ida de los Playoffs, mientras que la vuelta se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo miércoles 25 de febrero.