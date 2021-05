¿A qué hora, cómo y cuándo ver Chelsea vs. Real Madrid por la vuelta de las semifinales de UEFA Champions League?

Tras el 1-1 del Alfredo Di Stéfano de la semana pasada, este miércoles 5 de mayo Chelsea vs. Real Madrid se citan en Stamford Bridge, en lo que será la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League . En juego: estar en la gran final UCL de Estambul el 29 de mayo en el estadio Olímpico Atatürk.

La ida Real Madrid vs. Chelsea



Empataron 1-1 en la ida, se adelantaron los londinenses después del gol de Pulisic, y pudieron ser más de no ser por las ocasiones claras que no pudo embocar Timo Werner o las paradas milagrosas de Thibaut Courtois. No aprovecharon y a Benzema le bastó un balón rechazado en el área para anotar un golazo de tijera ante la mirada atónita de Mendy.