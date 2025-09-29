    Estados Unidos

    Estados Unidos gana con nueve goles en su debut en el Mundial Sub-20

    Benja Cremaschi lideró el abultado triunfo al participar en cinco goles de forma directa.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Resumen | Goleada imponente de Estados Unidos a Nueva Caledonia

    La selección de Estados Unidos tuvo un debut arrollador en el Mundial Sub-20 al humillar a Nueva Caledonia por un escandaloso marcador de 9-1.

    El USMNT que dirige el serbio Marko Mitrović tomó el liderato del Grupo E después de que Francia venciera 2-1 a Sudáfrica en el inicio de la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en Chile.

    Benja Cremaschi, quien fuera pupilo de Lionel Messi en el Inter Miami, fue quien lideró la victoria de Estados Unidos al participar en cinco goles de forma directa.

    El ahora futbolista del Parma, quien tiene ascendencia argentina, anotó un hat-trick (2’, 4’, 37’) y asistió en los tantos de Niko Tsakiris (7’) y Nolan Norris, quien logró doblete (35’, 44’).

    Frankie Westfield (28’), Taha Habroune (68’) y Cole Campbell (73’) completaron la abultada goleada de la selección estadounidense en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua, Chile.

    Nueva Caledonia marcó el gol de la honra al minuto 70 vía Wapae Simane.

    Estados Unidos enfrentará a Francia el próximo jueves 2 de octubre por el liderato del Grupo E, mientras que cerrará la Fase de Grupos contra Sudáfrica el domingo 5 de octubre.

    Colombia debuta con triunfo en el Mundial Sub-20

    En partido que se jugó a la misma hora, la selección colombiana también inició su camino en la Copa Mundial Sub-20 con el pie derecho tras imponerse 1-0 a Arabia Saudita.

    Óscar Perea aprovechó una diagonal y cerró la pinza al minuto 64 para anotar el único gol del encuentro que se celebró en el Estadio Fiscal de Talca.

    Colombia se adueñó del liderato del Grupo F al sumar sus primeros tres puntos, los mismos que tiene Noruega tras vencer por el mismo marcador a Nigeria.

    Mundial Sub-20
    14 fotos
