Video Resumen | Francia doblega a Sudáfrica con golazo en minutos finales

La Selección de Francia consiguió una sufrida victoria sobre Sudáfrica en el debut de ambas en el Mundial Sub-20 de la FIFA.

Los galos, en calidad de locales, se adelantaron en el marcador a los 25 minutos de Antony Bermont, quien prendió el balón sin pensarlo tras un mal despeje de la defensa sudafricana.

La alegría de los franceses duró poco, ya que cinco minutos después el defensa Elyaz Zidane cometió un contacto ilegal sobre Kutlwano Letlhaku dentro del área que en un principio pasó desapercibido.

Sin embargo, gracias a la nueva regla de la tarjeta verde, el equipo sudafricano desafió la dudosa jugada y obligó al réferi a revisarla en el VAR. Fue ahí donde se percató el contacto ilegal y pitó la pena máxima.

Jody Lee Ahshene se encargó de ejecutar el penal de manera perfecta al poste contrario del arquero galo para el 1-1 parcial antes de cara al descanso.

El balde de agua fría para Sudáfrica llegó a 10 minutos del final con la escapada de Lucas Michel para definir ante la salida del arquero y sentenciar el 2-1 final de manera dramática.