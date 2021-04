Ricardo Otero | La Superliga o por qué las grandes historias no inician desde el poder

No conozco a ningún aficionado al Leicester City y, sin embargo, me cuesta trabajo pensar que haya una persona con un nivel de atención mínimo –por lo menos– a la Premier League que no haya celebrado el título que ganó hace cinco años, luego de que tres temporadas atrás perdieron un Playoff por el ascenso con un gol que recibieron segundos después de fallar un penal.