Raúl Méndez | El 'nuevo' mercado

Hay quienes, como el FC Barcelona , ansiaban apuntalar la defensa y el ataque pero no dispone de los mínimos recursos como para repatriar, por ejemplo, al central Eric García, quien no renovó con Manchester City y será jugador libre al final de la campaña.

Lo del Barça es todavía peor porque seguirá arrastrando los efectos económicos de una pésima administración de Josep María Bartomeu. Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, los candidatos a la presidencia del club, no han hecho promesas de fichajes como otros años porque simplemente no hay dinero para comprar. No olvidar que los jugadores siguen sin cobrar los sueldos atrasados.