Zlatan reveló dura situación personal:"Mi hermano murió frente a mí"

Zlatan habló sobre su infancia y contó sobre el sufrimiento que tuvo junto a su padre en Yugoslavia: "Cuando mi hermano Shapko murió de leucemia, me fui. Mi hermano me estaba esperando, murió frente a mí. Lo enterramos según las costumbres musulmanas. Mi padre no derramó una lágrima, al día siguiente fue al cementerio y lloró desde la mañana hasta la noche. Solo".