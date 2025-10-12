" Estamos siempre teniendo el mismo sistema, las mismas ideas, creo que el Vasco nos ha dado una idea muy clara de cómo quiere jugar, nosotros entendemos también a los jugadores que tenemos a lado, el cuerpo técnico, entonces tratamos de hacernos fuertes".

El artillero acepta que el encuentro ante los cafetaleros fue muy malo, pero advierte que ya se está trabajando en los errores que se cometieron y dejar ese capítulo atrás para enfrentar a Ecuador también en amistoso.

"El partido de ayer fue muy malo en todos los sentidos, tratamos de olvidarnos porque hay que ser autocríticos, pero ya cambiar la página porque tenemos otro rival mundialista enfrente en pocos días y hay que tratar de mejorar lo que hicimos mal".

Cuestionado sobre su falta de gol en el ataque del Tricolor, Santi Gimenez descartó que sienta presión cuando está dentro del terreno de juego.

"Presión no existe, yo juego al futbol para disfrutar, para divertirme, trato de ser ese niño que juega sin presión y no existe dentro de la cancha la presión".

Finalmente, el delantero de la Selección Mexicana consideró que independientemente del resultado, enfrentar a selecciones mundialistas les va a dejar cosas positivas.