    Mundial 2026

    Santiago Gimenez afirma que la Selección Mexicana lleva buen camino

    El delantero del Tricolor niega que desconozcan el sistema del 'Vasco' Aguirre y afirma que no tiene presión por falta de gol.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Luego de la humillante derrota de 4-0 ante Colombia, el delantero de la Selección Mexicana, Santiago Gimenez, descartó que el técnico Javier Aguirre los haya puesto a jugar con un sistema que desconocían.

    " Estamos siempre teniendo el mismo sistema, las mismas ideas, creo que el Vasco nos ha dado una idea muy clara de cómo quiere jugar, nosotros entendemos también a los jugadores que tenemos a lado, el cuerpo técnico, entonces tratamos de hacernos fuertes".

    El artillero acepta que el encuentro ante los cafetaleros fue muy malo, pero advierte que ya se está trabajando en los errores que se cometieron y dejar ese capítulo atrás para enfrentar a Ecuador también en amistoso.

    "El partido de ayer fue muy malo en todos los sentidos, tratamos de olvidarnos porque hay que ser autocríticos, pero ya cambiar la página porque tenemos otro rival mundialista enfrente en pocos días y hay que tratar de mejorar lo que hicimos mal".

    Cuestionado sobre su falta de gol en el ataque del Tricolor, Santi Gimenez descartó que sienta presión cuando está dentro del terreno de juego.

    "Presión no existe, yo juego al futbol para disfrutar, para divertirme, trato de ser ese niño que juega sin presión y no existe dentro de la cancha la presión".

    Finalmente, el delantero de la Selección Mexicana consideró que independientemente del resultado, enfrentar a selecciones mundialistas les va a dejar cosas positivas.

    "Estamos en buen camino, en buenas manos, venimos de ser campeones de Copa Oro, campeones de Nations League, entonces creo que vamos bien, al final es futbol, puedes ganar, empatar o perder y qué mejor que enfrentarte con este nivel de selecciones que son las que vamos a encontrar en el Mundial".

