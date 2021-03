"Los atletas unimos al mundo, la política divide el mundo. Los atletas deben ser atletas, los políticos deben ser políticos. En mi deporte hay atletas de todo el mundo y todos son bienvenidos. No somos buenos en otras cosas: esto es lo que quería ser mi mensaje. Nadie apuntaba al racismo ".

Fue el pasado jueves 25 de febrero cuando las primeras palabras de Ibrahimovic fueron estas: "LeBron es fenomenal en lo que hace, pero no me gusta cuando personas con algún tipo de estatus se dedican a la política al mismo tiempo. Quiero decir, haz lo que se te da bien. Apégate a lo que haces".

"No hay ningún problema personal entre nosotros. Lo que pasó en el campo permanece en el campo. Si quieres venir aquí, eres bienvenido"

IBRAHIMOVIC CANTARÁ EN SAN REMO

Y sobre el esperado dueto con Sinisa Mihajlovic, comentó lo siguiente: “Cantaré Io vagabondo con Sinisa, esperamos que Mihajlovic no sepa cantar, así que estamos al mismo nivel, pero no sé cómo irá. Sé bailar, pero mejor en el campo. No quiero tener programas fijos, quiero ser Zlatan".