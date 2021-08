"No es absolutamente justo (decir que la plantilla perdió calidad), es una 'Juve' con jóvenes talentos. Un jugador joven puede no tener la experiencia y la capacidad para gestionar determinados momentos de los partidos, poco a poco debemos encontrar un equilibrio. Lo hicimos con demasiada generosidad. Llevamos un mes juntos, muchos han llegado después y crecemos a pasos, no pasamos de cero a diez de una sola vez", indicó.