"Crees que hubiera sido mejor jugador si la hubiese ganado (la Champions League)? Si lo hubiera ganado, hubiera sido maravilloso. No la gané, pero eso no me convierte en un peor jugador. Es como los que me dicen: "Zlatan, no ganaste el Mundial, no eres un buen jugador". Está bien ... Es más fácil gana un Mundial cuando eres francés que sueco. Después, para volver a la Champions, cuanto más esperas, más agradable es ganarla, ¿no? Todavía tengo metas. Quiero ganarlo. En el club lo gané todo menos la Champions. Pero no me quejo porque he hecho más que muchos otros. Estoy feliz", señaló el sueco.