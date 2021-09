Directivo de la Juventus reveló que no intentaron retener a CR7

"Ronaldo fue muy directo al expresar su voluntad de marcharse y ciertas decisiones no son negociables. Al fin y al cabo, no habría sido apropiado para el club: la Juventus es más importante que nada y siempre quedará más allá de los jugadores. Así que estuvo bien centrarse en el futuro y no frenar a Cristiano. En ese momento, la elección a la que nos enfrentamos no fue: '¿Cómo lo reemplazamos?'. Dijimos: 'Sale Ronaldo, pensemos en anticiparnos al futuro'. Deberíamos haberlo hecho de todos modos al final de la temporada, cuando su contrato habría expirado. Y así avanzamos en esta dirección.