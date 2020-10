”El dato objetivo es que cuando dejó nuestro país para concentrarse con la selección (portuguesa) ha violado el protocolo y de hecho se ha abierto una investigación en la Fiscalía de la República italiana, no en la Fiscalía deportiva. No debía ir a Portugal”, reveló.

Spadafora comentó que las estrellas como Cristiano , quienes tienen muchos seguidores, deberían persuadir a cumplir las medidas sanitarias, no saltárselas.

”No he infringido ningún protocolo, es todo falso, sobre todo las palabras de un señor italiano del que no diré el nombre que dice que no cumplí con el protocolo, esas son mentiras”, sentenció en sus redes sociales.