    Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral

    Según informó su entorno, el exfutbolista neerlandés “está siendo bien atendido y en buenas manos”.

    Jaime Bernal.
    El exfutbolista neerlandés Royston Drenthe, recordado por su paso por el Real Madrid, se encuentra hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral el pasado viernes.

    Según informó su entorno, el exjugador “ está siendo bien atendido y en buenas manos”, mientras que su familia solicitó “paz y privacidad durante este periodo” de recuperación.

    Drenthe, nacido en Rotterdam en 1987, fue una de las grandes promesas del futbol europeo a mediados de la década de 2000. Su explosión llegó en el Europeo Sub-21 de 2007, donde fue elegido mejor jugador del torneo con Países Bajos.

    Aquel verano fichó por el Real Madrid procedente del Feyenoord por 14 millones de euros, debutando con un golazo en la Supercopa de España ante el Sevilla. Sin embargo, su carrera en el club blanco estuvo marcada por la irregularidad y un carácter rebelde que lo alejaron del protagonismo.

    Posteriormente jugó en el Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Kayseri Erciyesspor, Baniyas y varios equipos de menor categoría en los Países Bajos y España.

    Más allá del fútbol, Drenthe destacó por su faceta musical como rapero bajo el nombre artístico Roya2Faces, combinando su estilo excéntrico con la música urbana hasta su retiro definitivo en 2023.

