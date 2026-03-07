Real Madrid Asistente de Vinicius Jr. es baleado en Brasil Eduardo Peixoto, quien también es colaborador de Lucas Paquetá, permanece hospitalizado.

Eduardo Peixoto, asistente y asesor comercial de Vinicius Jr. quien es futbolista del Real Madrid, y de Lucas Paquetá del Flamengo, fue baleado la madrugada del viernes.

Los hechos ocurrieron en la zona suroeste de Río de Janeiro, la urbe más famosa de Brasil, cerca de las dos de la mañana, hora local.

Eduardo Peixoto también es, según su perfil, presidente de la SAF (Sociedad Anónima Deportiva) del América de Pernambuco. También trabajó como periodista deportivo hasta 2016.

Peixoto escribió en redes sociales un mensaje especial para tranquilizar a amigos y familiares después de lo sucedido.

"Parecía una pesadilla, pero solo fue una noche en Río. El jueves, me dispararon en el estómago durante un intento de robo y estoy hospitalizado. Sigo sin celular ni WhatsApp. Me concentraré en recuperarme y agradeceré la nueva oportunidad de ver crecer a mi hijo", se lee e el mensaje difundido en las redes sociales

de Peixoto.