Video La brutal asistencia de Rodrigo Huescas que pone a dudar a Javier Aguirre

Rodrigo Huescas está en la lucha por ser el lateral derecho titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 que está a nueve meses de comenzar.

Huescas fue titular en el México vs. Corea del Sur del martes pasado y no desaprovechó la oportunidad al ponerle un pase de gol a Raúl Jiménez para el 1-0 del Tri.

El mexicano regresó a Dinamarca para reportar con su equipo, el Copenhague, con quien volvió a asistir este sábado en la derrota sufrida en el New Firm, como se le conoce al Clásico de Dinamarca, ante el Brondby por marcador de 2-1.

Huescas se subió al ataque cuando su equipo perdía 1-0, recibió el balón fuera del área, se metió al área y sacó un centro con un guante para que su compañero empatara el partido con un cabezazo al minuto 64.

El canterano de Cruz Azul de 21 años vive su segunda temporada en Europa en la que busca consolidarse para convencer a Javier Aguirre pensando en el 11 de junio del 2026, día en que México debutará en la Copa del Mundo.

Huescas se juega la titularidad por la banda derecha con Israel Reyes, que es pieza clave en América, y Julián Araujo, quien juega en la Premier League, pero no es titular con Bournemouth.

Cabe recordar que, Rodrigo Huescas jugará la UEFA Champions League esta temporada tras superar las rondas eliminatorias con el Copenhague. Su debut será el próximo jueves 18 de septiembre ante el Bayer Leverkusen.