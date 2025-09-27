Rodrigo Huescas vuelve a destacar en triunfo del Copenhague

Rodrigo Huescas se ha convertido en uno de los jugadores mexicanos con mayor regularidad en el futbol de Europa y este sábado volvió a destacar en triunfo del FC Copenhague.

El lateral es un titular fijo en su club y además ha destacado por su contribución en defensa y en ataque, algo que demostró hoy al dar la asistencia para el gol del triunfo de su equipo ante el Sønderjyske por 1-2.

Al minuto 55, el exjugador del Cruz Azul se proyectó por derecha y mandó un centro al segundo poste que encontró al brasileño Robert, quien paró el balón y sacó un remate cruzado de volea al ángulo para poner el 0-2 en su momento. El mismo atacante sudamericano había abierto la cuenta para el Copenhague, al minuto 29 del partido.

Con la de hoy Huescas suma ya cuatro asistencias en lo que va de la temporada en Dinamarca y, hay que recordar, que ya anotó un tanto en las clasificatorias a la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Sobre el final del choque, Magnus Jensen, de penal, anotó el descuento del equipo local.