    Rodrigo Huescas

    Rodrigo Huescas vuelve a destacar al dar asistencia con el Copenhague

    El jugador mexicano sumó su segundo pase de gol en el triunfo de su equipo en la Superliga danesa.

    Jaime Bernal.
    Rodrigo Huescas y su equipo, el Copenhague, lograron este viernes una sufrida victoria en la Superliga de Dinamarca, imponiéndose 1-3 en su visita al Nordsjælland en la quinta fecha del campeonato.

    El lateral derecho mexicano, que ya logró el título de liga con su club, fue titular y disputó 75 minutos en el triunfo.

    Por si fuera poco, Huescas dio la asistencia para el primer gol de su equipo al inicio del segundo tiempo. Corría el minuto 59 cuando el mexicano habilitó al alemán Youssoufa Moukoko, quien marcó el 1-1 parcial.

    Previamente, el equipo local se había adelantado con un tanto del ghanés Prince Amaoko Junior.

    Huescas dejó el campo a los 75 minutos y, acto seguido, el griego Pantelis Hatzidiakos anotó el segundo y tanto para el Copenhague. En el descuento el francés Yoram Zague marcó el 1-3 definitivo.

    El mexicano ha tenido un buen arranque de temporada: ha sido titular en los cuatro partidos de las rondas clasificatorias a la Fase de Liga de la Champions League —donde ya suma un gol— y también inició en cuatro de los cinco encuentros de la Superliga danesa, en los que acumula con la de hoy dos asistencias.

    Con esta victoria, el Copenhague es, de momento, líder solitario del torneo danés con 12 puntos tras cinco jornadas.


