Rodolfo Pizarro sobre ‘Negro’ Santos: “Es mi juguete”

Rodolfo Pizarro recordó a Antonio Carlos ‘Negro’ Santos y habló sobre toda la polémica que ha protagonizado junto al exjugador del América en redes sociales, en donde aseguró que sólo le habla cuando está aburrido y lo llamo de su juguete.

El delantero de Inter Miami de la MLS charló con Oswaldo Alanís a través de Instagram Live sobre todo un poco, pero no pude evitar hablar del ‘Negro’ Santos, con quien ya ha discutido en más de un par de ocasiones.

“Yo no tengo odio, él me tiene odio yo creo que porque no ganó nada. Está enojado porque ahorita los jugadores ganan más que en su época, hay envidia, mala vibra. Yo nomas le contesto para jugar y para picarle, juego con él. Es mi juguete cuando estoy aburrido.

“Cuando no tengo nada que hacer, digo ‘a ver, negrito, ven, di algo’. Está enojado porque no ganaba tanto. Yo digo, por qué le vas a tirar odio a alguien que tuvo la misma profesión que tú”, aclaró.

Pizarro comentó que cree que el principal problema con el exjugador azulcrema es cuestión de dinero y aseguró que de ser algún otro futbolista con más renombre el que lo criticara, no le importaría.

“Si me criticara Hugo Sánchez lo entendería por todo lo que ganó. Pero ese señor pasó en nueve equipos, destacó en uno y jugamos al mismo nivel, no sé por qué se cree superdotado. Pero no vale la pena de hablar de ese señor”, dijo.



La actividad futbolística en Estados Unidos y en el mundo está detenida por la pandemia del coronavirus, pero contó algunos de sus sueños y explicó que, si se fuera a Europa, LaLiga de España sería la opción para él. Así mismo recordó por qué salió de Chivas.

“Me fui de Chivas porque me corrieron. Yo me fui de Chivas porque no entraba en planes y ya estaba vendido. Vas a estar donde te quieran, y yo dije, ‘si no me quieren en un lugar, a fuerza ni los zapatos’, recordó Rodolfo Pizarro.

Sobre José Luis Higuera, ni Rodolfo ni Oswaldo se refirieron directamente al respecto. Únicamente Alanís aseguró que: “No hay odio, solo dije que no nos trató bien. En fin, ya pasó”.





