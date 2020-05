Troy Deeney , delantero del Watford , denunció amenazas en contra de su hijo por el hecho de negarse a entrenar con el club debido a la pandemia del coronavirus y de no querer más pérdidas en su familia.

Troy Deeney afirmó que su negativa para entrenarse debía a problemas de salud de su hijo, los cuáles él no quería agraviar con un posible contagio de coronavirus en los campos del Watford.

“Teníamos que volver esta semana. Dije que no iría. Mi hijo de cinco meses tiene dificultades respiratorias. No quiero volver a casa y ponerlo en peligro”, aseguró el futbolista de 31 años al podcast Talk the Talk hace unas semanas.