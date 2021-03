Thomas Tuchel explicó la razón de la poca actividad de Pulisic

En los últimos seis partidos del Chelsea Christian Pulisic apenas ha disputado 50 minutos , incluso en el duelo de hoy el estadounidense entró a jugar los últimos cinco minutos del encuentro, algo a lo que no estaba acostumbrado pues bajo el mando de Frank Lampard su rol era más protagónico ; sin ebargo, Thomas Tuchel tiene otro punto de vista en el que considera que Pulisic tiene un mejor rendimiento entrando de cambio, y aclaró que no se trata de calidad ni de falta de confianza .

"No puedo decir más que cosas positivas sobre él. Quizás su problema es que sé por Dortmund lo fuerte que es desde el banquillo. Creo que empezó solo en el partido de copa y al final esa es mi responsabilidad y mi culpa. Pero como dije, es un poco injusto, pero sé lo bueno que es y el impacto que puede tener en 20-30 minutos.Tuvo mala suerte en los últimos juegos. No es falta de confianza o de calidad. Quizás sea solo para tener un poco de paciencia", dijo en conferencia de prensa.

El estratega alemán explicó que no sólo es el caso del norteamericano, también vive la misma situación con Emerson a quien le reconoció la calidad pero tiene que tomar las decisiones que mejor convengan al equipo, por lo que se queda con el sentimiento de que tiene a un equipo fuerte y espera que los jugadores sigan apretando para ganarse un lugar.

"Tenemos, por ejemplo, otro chico que me encantaría mencionar que es Emerson que sufre malas decisiones en su contra por mi parte, que no juega pero es un chico increíble y entrena al más alto nivel. Nunca defraude al equipo de su mentalidad. Hoy ha sudo una decisión superdifícil sacarlo del equipo. Lo mismo con Tammy (Abraham). Es así y nos dice que tenemos un grupo fuerte y que los chicos tienen que seguir luchando. No ha otra manera".