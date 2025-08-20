    Sunderland

    Sunderland conquista a la afición mexicana, Chicharito y Guillermo Ochoa

    El equipo de la Premier League fue el club, elegido al azar, que apoyarán los fans de México esta temporada.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video El increíble gesto del Sunderland para ganarse a los fans de México

    El Sunderland de la Premier League quiere ganarse el cariño y el apoyo de la afición mexicana tras golear 3-0 al West Ham en el inicio de la temporada 2025-26.

    En los últimos días surgió una campaña en redes sociales para determinar a qué equipo europeo apoyarán los fans mexicanos en la nueva temporada y el club, elegido al azar, fue el Sunderland.

    PUBLICIDAD

    La noticia sorprendió al Sunderland y, a través de su cuenta oficial en inglés, posteó un mensaje en español acompañado de un video protagonizado por los jugadores Noah Sadiki, Wilson Isidor y Habib Diarra.

    En la dinámica, los futbolistas respondieron preguntas como “¿Qué colores tiene la bandera mexicana?”, “¿Qué animal se está comiendo a la serpiente en la bandera?” y “¿Cuántas veces ha sido México sede de un Mundial?”.

    Además, tenían que nombrar a un futbolista mexicano. Noah y Habib mencionaron a Javier ‘Chicharito’ Hernández, mientras que Wilson a Guillermo Ochoa.

    El video también fue compartido por la cuenta en español del Sunderland con el siguiente mensaje.

    “¡México hizo patria! La cuenta oficial de Sunderland en inglés saluda a todo el pueblo mexicano que se ha hecho sentir en estos días con esta trivia acerca de su bandera a los propios jugadores. ¡Bien hecho!”.

    El Sunderland ascendió a la Premier League para esta temporada tras ocho años en segunda y tercera división.

    En su vuelta a la Premier aplastó 3-0 al West Ham del mexicano Edson Álvarez, quien vive sus últimas horas en los Hammers.

    Video ¡Última hora! Tres equipos top de Europa ofertan por Edson Álvarez

    Más sobre Sunderland

    1:22
    El increíble gesto del Sunderland para ganarse a los fans de México

    El increíble gesto del Sunderland para ganarse a los fans de México

    Arsenal y Chelsea a Cuartos en la Copa de la Liga Inglesa
    Arsenal y Chelsea a Cuartos en la Copa de la Liga Inglesa
    Arsenal y Chelsea a Cuartos en la Copa de la Liga Inglesa

    Arsenal y Chelsea a Cuartos en la Copa de la Liga Inglesa

    Premier League
    21 fotos
    1 min
    Arsenal, Chelsea y Sunderland avanzan a Cuartos de Final de la Carabao Cup

    Arsenal, Chelsea y Sunderland avanzan a Cuartos de Final de la Carabao Cup

    3 min
    Manchester United empata con el Swansea pero se mantiene en puestos europeos

    Manchester United empata con el Swansea pero se mantiene en puestos europeos

    1 min
    Bournemouth manda al Sunderland a la Championships

    Bournemouth manda al Sunderland a la Championships

    Relacionados:
    SunderlandFutbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Algo azul
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD