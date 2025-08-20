Sunderland conquista a la afición mexicana, Chicharito y Guillermo Ochoa

Video El increíble gesto del Sunderland para ganarse a los fans de México

El Sunderland de la Premier League quiere ganarse el cariño y el apoyo de la afición mexicana tras golear 3-0 al West Ham en el inicio de la temporada 2025-26.

En los últimos días surgió una campaña en redes sociales para determinar a qué equipo europeo apoyarán los fans mexicanos en la nueva temporada y el club, elegido al azar, fue el Sunderland.

La noticia sorprendió al Sunderland y, a través de su cuenta oficial en inglés, posteó un mensaje en español acompañado de un video protagonizado por los jugadores Noah Sadiki, Wilson Isidor y Habib Diarra.

En la dinámica, los futbolistas respondieron preguntas como “¿Qué colores tiene la bandera mexicana?”, “¿Qué animal se está comiendo a la serpiente en la bandera?” y “¿Cuántas veces ha sido México sede de un Mundial?”.

Además, tenían que nombrar a un futbolista mexicano. Noah y Habib mencionaron a Javier ‘Chicharito’ Hernández, mientras que Wilson a Guillermo Ochoa.

El video también fue compartido por la cuenta en español del Sunderland con el siguiente mensaje.

“¡México hizo patria! La cuenta oficial de Sunderland en inglés saluda a todo el pueblo mexicano que se ha hecho sentir en estos días con esta trivia acerca de su bandera a los propios jugadores. ¡Bien hecho!”.

El Sunderland ascendió a la Premier League para esta temporada tras ocho años en segunda y tercera división.

En su vuelta a la Premier aplastó 3-0 al West Ham del mexicano Edson Álvarez, quien vive sus últimas horas en los Hammers.