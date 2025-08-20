Sunderland conquista a la afición mexicana, Chicharito y Guillermo Ochoa
El equipo de la Premier League fue el club, elegido al azar, que apoyarán los fans de México esta temporada.
El Sunderland de la Premier League quiere ganarse el cariño y el apoyo de la afición mexicana tras golear 3-0 al West Ham en el inicio de la temporada 2025-26.
En los últimos días surgió una campaña en redes sociales para determinar a qué equipo europeo apoyarán los fans mexicanos en la nueva temporada y el club, elegido al azar, fue el Sunderland.
La noticia sorprendió al Sunderland y, a través de su cuenta oficial en inglés, posteó un mensaje en español acompañado de un video protagonizado por los jugadores Noah Sadiki, Wilson Isidor y Habib Diarra.
En la dinámica, los futbolistas respondieron preguntas como “¿Qué colores tiene la bandera mexicana?”, “¿Qué animal se está comiendo a la serpiente en la bandera?” y “¿Cuántas veces ha sido México sede de un Mundial?”.
Además, tenían que nombrar a un futbolista mexicano. Noah y Habib mencionaron a Javier ‘Chicharito’ Hernández, mientras que Wilson a Guillermo Ochoa.
El video también fue compartido por la cuenta en español del Sunderland con el siguiente mensaje.
“¡México hizo patria! La cuenta oficial de Sunderland en inglés saluda a todo el pueblo mexicano que se ha hecho sentir en estos días con esta trivia acerca de su bandera a los propios jugadores. ¡Bien hecho!”.
El Sunderland ascendió a la Premier League para esta temporada tras ocho años en segunda y tercera división.
En su vuelta a la Premier aplastó 3-0 al West Ham del mexicano Edson Álvarez, quien vive sus últimas horas en los Hammers.