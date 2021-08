There's something that the Wolves want you to know (Hay algo que todos los Wolves quieren que sepas)

Best in the world he comes from Mexico (El mejor del mundo viene desde México)

Our number nine (Nuestro número nueve)

Play the ball and he'll score everytime (Juega la pelota y anotará todo el tiempo)

¡Sí Señor!

Pass the ball to Raul and he will score (Pasa la pelota a Raúl y él marcará).