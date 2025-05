Raúl Jiménez revela duros e inéditos momentos de su recuperación

“De ahí pues simplemente fue regresar al club a solamente a salir a caminar alrededor del campo. Me acuerdo que las primeras veces que iba estaba rodeado de árboles el club. Yo sentía que los árboles se movían. O sea, yo veía para el frente y los veía de frente y sentía que se movían … Entonces ese tipo de cositas al principio. O que me daban algo y como que yo iba normal agarrarlo, pero al final, como que tenía que calcular bien para poderlo agarrar. Entonces son ese tipo de cosas que no se ven pero que estuvieron ahí, que cuestan trabajo también”, reveló Jiménez.

Jiménez no se lamenta de lo que pasó

“Se hablaba de varios equipos en ese momento y tal vez se hubiera dado esa posibilidad y hubiera sido una carrera diferente a la que llevo hasta ahora. Pero, como te dije anteriormente, es algo que ya pasó, me pasó y no me puedo estar lamentando de que hubiera sido. Entonces simplemente agarrarlo y pues vivir con eso me pasó a mí y ya está. No hay nada de qué reprocharse y simplemente salir adelante”, concluyó.