Raúl Jiménez confirmó que diversos clubes europeos lo contactaron durante el mercado de pases; sin embargo, las negociaciones no trascendieron. Pese a esto, el delantero confirmó que estar con Wolverhampton no es "por conformismo", sino porque se encuentra "muy contento".

"Durante las vacaciones o transferencias cada día salía un equipo nuevo. Lo que sabía yo eran lo de las noticias, rumores; un día me despertaba y me quería la Juventus, otro el Manchester United y lo que sé es que sí hubo acercamientos pero nunca se llegó a un acuerdo, nada cerca, pero estoy muy bien en los Wolves".

Pese a que esto se quedó solo como acercamiento, Raúl Jiménez señaló que su presente con el cuadro inglés, con el que renovó hasta 2024 , lo disfruta y aprende de su estadía con dicho equipo, pues no se quedó 'con la espina' de no salir.

"Estoy muy contento en Wolverhampton, no es nunca conformismo por estar en un lugar en el que estás bien, saben que no me conformo, siempre busco más, no se dio en esta oportunidad, si se da en algún momento, tendrá que ser lo mejor para mí,para Wolves y para el equipo al que llegue".