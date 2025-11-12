    Futbol

    Perú iguala con Rusia tras un viaje de 37 horas

    El conjunto de Sudamérica sufrió una serie de inconvenientes para llegar a tierras europeas y finalmente, pese a ellos, logró un empate.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Perú demuestra garra: empate ante Rusia tras agotador viaje de 37 horas

    Perú sacó un empate a un gol con su similar de Rusia en juego amistoso reponiéndose a un viaje de 37 horas desde Lima hasta San Petesburgo lugar del encuentro.

    El periplo de los incas rumbo a Rusia inició el sábado. El vuelo programado para partir esa noche debió reprogramarse para el domingo al mediodía, esto por que el piloto se encontraba indispuesto. El punto inicial retrasó el resto.

    Las conexiones con París y Estambul, ya planeadas, se perdieron y se debieron reprogramar. Un día entero de entrenamientos, también, y los jugadores debieron estirar e improvisar movimientos en los aeropuertos de esas ciudades.

    Contando todo el viaje, escalas incuidas, sumaron 37 horas y los hombres de Manuel Barreto, al llegar a su destino, solo pudieron hacer un entrenamiento, por cierto, a tres grados.

    Con todo esto, Perú sacó un empate de mérito a un gol de la Gazprom Arena de la ciudad rusa.

    El gol del local fue obra de Golovín a los 18 minutos, aprovechando un error del arquero inca Pedro Gallese, y el del visitante a los 82, de Valera.

    Durante la primera mitad, el conjunto sudamericano pareció no resentir el largo viaje, pero el error de su arquero los puso abajo en el marcador y en la segunda mitad, Gallese sí fue factor para que el marcador no se ampliara.

    Valera lógró el empate a solo ocho minutos del final del encuentro y con un conjunto peruano que apenas disparó al arco ruso.

    Perú quedó eliminada de toda posibilidad de asistir al Mundial del 2026 al ubicarse en la novena posición de las eliminatorias de la Conmebol, mientras Rusia, por el conflicto bélico con Ucrania, no disputa ningún partido oficial desde el 2022.

    Video ¡Sin filtro! Piero Quispe revela que no quería irse y que Pumas lo obligó a salir

