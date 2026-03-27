Mundial 2026 Los récords que podrían romperse en la Copa Mundial 2026 La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría convertirse en un punto de inflexión en la historia del futbol.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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La edición que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá no solo estrenará el formato de 48 selecciones, también podría reescribir varios capítulos estadísticos del torneo.

Desde récords de longevidad hasta registros de goles y asistencias, hay números históricos que están bajo amenaza.

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La barrera de los seis Mundiales

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían convertirse en los primeros futbolistas en disputar seis Copas del Mundo.

Actualmente ambos comparten el récord de cinco participaciones junto a figuras como Antonio Carbajal, Lothar Matthäus y Andrés Guardado. Si suman minutos en 2026, establecerán una nueva marca histórica de longevidad en el torneo.

El récord goleador de Miroslav Klose

Miroslav Klose mantiene el récord de máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 anotaciones.

Sin embargo, dos nombres se acercan a esa cifra:

Lionel Messi suma 13 goles en Copas del Mundo.

suma 13 goles en Copas del Mundo. Kylian Mbappé acumula 12 tantos.

Una actuación destacada en 2026 podría modificar el listado histórico de goleadores del torneo.



El récord de asistencias de Pelé

Pelé es el máximo asistente en la historia de los Mundiales con 10 pases de gol.

Lionel Messi cuenta actualmente con 8 asistencias en Copas del Mundo.

Si registra tres más en 2026, se convertiría en el jugador con más asistencias en la historia del certamen.

Dónde seguir el Mundial 2026

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Capitanes y finales consecutivas

Si Argentina alcanza la Final del 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, Messi podría convertirse en el primer capitán en levantar el trofeo en dos ediciones consecutivas.