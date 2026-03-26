    Mundial 2026

    Croacia derrota a Colombia en partido amistoso rumbo al Mundial 2025

    Los croatas vinieron de atrás para sacar la victoria sobre los sudamericanos en Orlando, Florida.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Resumen | Croacia derrota a Colombia en partido de preparación

    La selección de Colombia cayó frente a su similar de Croacia por 1-2 en partido amistoso disputado en el Camping World de Orlando como parte de su preparación para el Mundial 2026.

    Ante una gran entrada que hizo la afición colombiana para ver a su equipo, e l conjunto cafetalero se puso al frente muy temprano en el partido gracias al tanto de Jhon Arias con un disparo que fue desviado por la defensa a los dos minutos.

    Video ¡Colombia anota primero! Jhon Arias firma el 1-0

    Sin embargo, a alegría le duro poco a Colombia luego de que Luka Vušković anotará el gol del empate para Croacia cuatro minutos más tarde.

    Video ¡Zurdazo de Vuskovic! Croacia lo empata

    Los colombianos tuvieron la chance de recuperar la ventaja, pero Luis Suárez se perdió un gol de forma increíble que pudo haber significado el 2-1.

    Video ¡La que se pierde Colombia! Luis Suárez falla


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    Y justo antes del descanso, los croatas le dieron la vuelta al marcador con tanto de Igor Matanović que aprovechó una mala salida de Camilo Vargas.

    En la segunda parte, la selección de Croacia mantuvo el dominio y en par de ocasiones pudo ampliar la ventaja, pero los postes impidieron que cayera el tercer gol de los europeos.

    Video ¡Croacia se pierde el tercero! Esférico se estrella en el poste

    Colombia no pudo reponer y terminó cayendo ante los croatas, y será el próximo domingo cuando se mida con Francia quien derrotó a Brasil.

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