Mundial 2026 Incidente de Prestianni con Vinicius Jr. podría hacer que se pierda el Mundial La sanción impuesta por la UEFA se extendió a nivel mundial luego de la decisión de FIFA por lo que los juegos a nivel selección también serán tomados en cuenta para cumplir sus partidos de suspensión.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video UEFA suspende a Prestianni y no jugará ante Real Madrid

La FIFA decidió extender la suspensión de seis partidos impuesta por la UEFA para el argentino Gianluca Prestiani, luego del incidente que protagonizó con Vinicius Jr. en el partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid.

Vinicius Jr. había acusado en primera instancia insultos racistas y tras una investigación de la UEFA no se comprobaron dichas acusaciones, pero sí una conducta homófoba por lo que fue sancionado para partidos correspondientes de clubes en Europa.

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¿POR QUÉ PODRÍA PRESTIANNI PERDERSE EL MUNDIAL?

Ahora tras la decisión de FIFA esa sanción también se extiende a nivel mundial, de tal modo que también cumplirá con partidos de la selección argentina, mismos que serían en el Mundial 2026, perdiéndose los primeros juegos en caso de una convocatoria.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha decidido extender la prohibición de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga efecto mundial”, informó un portavoz de la FIFA citado por la agencia Reuters.

“La sanción se ha extendido de conformidad con el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA”, agregó.