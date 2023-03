Orbelín Pineda sueña con ser ídolo en Grecia con el AEK: "Todos quieren que les baile"

El mexicano ha enamorado a la afición griega con su tradicional festejo. “La gente de acá es muy apasionada, a uno le demuestran mucho cariño, uno trata de dar lo mejor. Me ha tocado anotar gol, he bailado, me gusta festejar mis goles porque es lo más bonito del futbolista y tratar de trasmitir la alegría en la cancha”, compartió.