"No veo el problema. El futbol brasileño es grandioso y merece ser visto en todo el mundo. La alegría y la pasión es una foma de expresarnos en el campo y no debería ser limitada. Me pregunto quién conforma la Junta de la Federación. ¿En manos de quién estamos dejando el futuro de este hermoso deporte? Hay que enfocarnos en reglas que mejoren el deporte y en los beneficios para clubes, fans y jugadores en lugar de anuncios sin sentido".