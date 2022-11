Ochoa destaca atajada a Lewandowski y advierte que va por más historia con el Tri

“Hubo trabajo detrás, trabajo con Gustavo Piñero (entrenador de porteros del Tri) que venimos haciendo de tiempo atrás. La vida es así de caprichosa, hace tiempo que no atajaba un penal y se vino a dar hoy, estoy muy contento de pararlo y dedicárselo a uno de mis mejores amigos que no pude estar con él, falleció su papá ayer y no pude acompañarlo”, comentó para TUDN al término del partido en el Estadio 974.