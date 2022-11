¿Qué pasa si México no gana a Argentina en Qatar 2022?

Si Polonia y Argentina ganan

Los polacos se pueden colocar como líderes del Grupo C de Qatar 2022 si ganan, combinado con un triunfo de la Albiceleste dejarán a México en la última posición. De cara a la última fecha el Tri estará obligado a ganar a los árabes, pero no dependerá del todo de sí mismo, pues estará atento a lo que suceda en el Polonia vs. Argentina.

Grupo C

Polonia 4

Arabia Saudita 3

Argentina 3

México 1