¡Voz autorizada! Borgetti dice que Henry Martín debe ser titular en el México vs Polonia

“No puedo decir que no, hasta que no se juegue no puedo decir que no, claro que hay posibilidad (de ganarle a Argentina), mínima, pero la hay. Llevan 30 y tantos partidos sin perder, llevan a una selección plagada de grandísimos jugadores y en gran momento que eso es lo mejor. Hay que salir a ese partido pensando en que son 90 minutos en los que tienes que jugar tu mejor partido en lo personal y grupalmente. Veremos qué pasa”, externó Jared Borgetti.