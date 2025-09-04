Video ¡Gol de ‘Chucky’ Lozano! El mexicano opaca a Son Heung-Min

Giorgio Armani murió este jueves 4 de septiembre como uno de los diseñadores de moda más aclamados a nivel mundial y que en la década en curso comenzó a incursionar en la ropa deportiva bajo la firma EA7 (Emporio Armani).

Fue para la temporada 2021-2022 que el modista de Milán vistió al Napoli y que un año más tarde ganaría el Scudetto de la Serie A del Calcio con el ofensivo mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano entre sus filas, el primero de esta nacionalidad en ganarla.

PUBLICIDAD

La línea deportiva de Giorgio Armani se conoció como EA7 y también formó pate de los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a que vistió a la delegación italiana con el azul como referencia y con distintivos tricolores por la bandera de Italia.

‘Chucky’ Lozano vistió de Armani durante dos temporadas, pues las dos anteriores la firma deportiva que vistió al Napoli era otra, pero logró disfrutar una Coppa de Italia y un Scudetto con el conjunto napolitano.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE EA7 EN LA LÍNEA DEPORTIVA DEL DISEÑADOR GIORGIO ARMANI?

La muerte de Giorgio Armani estremeció al mundo de la moda este jueves 4 de septiembre, falleció a los 91 años de edad en Milán, Italia. “Il Signor Armani falleció de forma pacífica, rodeado por sus seres queridos”, comunicó Armani Group.

Fue en 2006 cuando la amistad entre Giorgio Armani y el entonces futbolista en activo Andriy Shevchenko comenzó a florecer debido a que él como su esposa, Kristen Pazik, se convirtieron en la imagen de la firma.

Por ello, al momento de lanzar su línea deportiva, Giorgio Armani incluyó el número distintivo del ucraniano durante su etapa de futbolista con el número 7 en el dorsal: Emporio Armani 7 (EA7).

“El mundo pierde a un hombre que le enseñó elegancia. Perdí a un amigo. Gracias por todo, querido Giorgio”, fueron las palabras de despedida por parte de Andriy Shevchenko en sus redes sociales hacia Giorgio Armani tras la muerte de éste.