Valentín Castellanos lo admite: "Estuve cerca de ir a River"

"Sí, la verdad es que estuve cerca de River. No se dio por el tema de los clubes. River en su momento se portó muy bien conmigo y con mi representante. En ese sentido, me tengo que sacar el sombrero porque se ve cómo es la institución. Estuve muy cerca, no se pudo dar, pero la posibilidad estuvo", señaló el delantero argentino - Botín de Oro de la MLS 2021- en diálogo con la cadena TyC Sports.