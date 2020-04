Todo el mundo tendrá oportunidades en Real Salt Lake

Cuando la acción de MLS regrese, será con un calendario congestionado que agrupará a muchos partidos en un lapso de tiempo reducido. Eso implica que las formaciones tendrán que rotar por necesidad, y que todo el mundo tiene que estar listo para jugar. En contacto a través de una conversación telefónica colectiva con varios representantes de medios de comunicación, Juárez dijo el martes que el punto principal en el que él hace énfasis es mantener a sus futbolistas motivados para que hagan sus ejercicios y no permitir que el aislamiento distraiga ese objetivo.



"Ese ha sido el mensaje consistente que he estado comentando con los jugadores; mucho de esto es duro", explicó Juárez. "Es duro para todos nosotros, todos estamos en casa. Tienes la cocina, tienes Netflix y Amazon y es fácil relajarse y encender algo cuando toca la sesión de fitness y decir 'no voy a hacerlo en la mañana, no voy a hacerlo en la tarde'".