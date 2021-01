Se permitirá a los clubes iniciar la pretemporada el 22 de febrero, seis semanas antes del fin de semana inaugural de MLS is Back . De acuerdo con los protocolos de salud y seguridad de la MLS, los jugadores deberán estar en cuarentena y realizar entrenamientos individuales al reportarse con sus clubes.

La temporada 2021 contará con el debut del club número 27 de la liga, Austin FC, y su nuevo estadio de clase mundial. MLS también celebrará la apertura de dos nuevos estadios de fútbol en Ohio esta temporada, el recinto de FC Cincinnati y el de Columbus Crew SC. Además de los partidos de la temporada regular, la temporada 26 incluirá el MLS All-Star Game presentado por Target, Campeones Cup y Leagues Cup a fines del verano. Los clubes de la MLS también participarán en la Lamar Hunt U.S. Open Cup, Canadian Championship y Liga de Campeones Concacaf Scotiabank en 2021.

Conferencia Este:

Atlanta United

Chicago Fire FC

FC Cincinnati

Columbus Crew SC

D.C. United

Inter Miami CF

Club de Foot Montreal

Nashville SC

New England Revolution

New York City FC

New York Red Bulls

Orlando City SC

Philadelphia Union

Toronto FC