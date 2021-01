Conoce a Tempo, la mascota oficial de Nashville SC

Algunos de ustedes definitivamente están buscando desesperadamente una canción o músico country que tenga algo que ver con los coyotes. No lo vas a encontrar. La nueva mascota no tiene ninguna conexión directa con la música, aunque un grupo de coyotes se conoce oficialmente como una "banda". En cambio, lo que tenemos es un excelente servicio para los fanáticos para las personas que han estado siguiendo al club mucho antes de su temporada inaugural de la MLS en 2020.

Según los funcionarios del centro de convenciones, el coyote pasó corriendo por un control de seguridad en la 7th Avenue South y Korean Veterans Boulevard alrededor de las 10:20 p.m. Un coyote honesto de la vida real apareció en el centro de Nashville y se declaró un ciudadano soberano que no se rige por los controles de seguridad. Hizo un viaje al centro de convenciones de Nashville antes de correr hacia un baño, luego fue escoltado suavemente desde las instalaciones y liberado a la naturaleza.

"Miramos un mapache, pero los Titans ya tienen T-Rac", dijo Chris Jones, director senior de participación de los fanáticos. "Entonces, ya sabes, sin ofender a las mascotas de las tortugas de caja, pero realmente no infundió miedo en los ojos de nadie". Lo que nos lleva a un punto rápido que debe hacerse: en una escala desde Benny the Bull hasta King Cake Baby, Tempo está muy abajo en la escala de la mascota aterradora.

Algunas mascotas coyotes tienen ojos que les hacen parecer que han visto todos los horrores del universo que luego se moldean en un caleidoscopio de terror sin fin. Tempo no lo hace. Esta es una gran victoria para Tempo . Antes de que Tempo pudiera convertirse en una realidad, Nashville tuvo que encontrar a alguien que se convirtiera en el coyote. Aparentemente, llegaron los solicitantes (la mayoría de ustedes quieren vivir en Nashville, incluso si aún no lo saben) y, finalmente, quedaron 12 candidatos.

El club realizó audiciones socialmente distanciadas, algunas de ellas de manera virtual, y evaluó a los candidatos. Primero, tenían que hacer que ese proceso fuera un poco menos incómodo. “Pedimos prestados y alquilamos algunos uniformes de mascotas para que se los probaran”, dijo Jones. "No hay nada más incómodo que una persona al azar en pantalones cortos y una camiseta tratando de fingir ser una mascota". Nashville llevó a los candidatos a una audición que incluyó representar emociones, bailar e improvisar.

A los candidatos se les presentó una tabla de objetos que iban desde un sable de luz hasta un peine de uso diario y se les dijo que… bueno, hicieran lo que hagan las mascotas. Luego, los candidatos hicieron lo único que nunca se les permitiría hacer de otra manera: hablaron. Después de una sesión de preguntas y respuestas, Nashville decidió quién era el ganador. No puedo mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque no conozco su nombre. Solo unos pocos los conocen como cualquier cosa menos Tempo.

El código de mascota es una cosa 'heckuva'. Cualquier secreto que rodea a la última incorporación de Nashville se reduce al código. Si bien no sabemos mucho sobre la persona con el disfraz, la gente de Nashville siente que ha creado una parte de la franquicia específicamente para los fanáticos, crecida a partir de los fanáticos. “Simplemente nos dio otro tipo de pluma en la gorra y algo más para involucrar a nuestra base de fanáticos y de una manera única y realmente divertida”, dijo Jones. Admito que parece una buena idea. Sin embargo, algo todavía me molesta: parece que Tempo ha elegido unirse al selecto grupo de mascotas que usan pantalones. Cuando se le pidió que comentara sobre el asunto, Tempo no dijo absolutamente nada.