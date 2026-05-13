    Jorge Ruvalcaba

    Cowell destaca con dos asistencias en triunfo de New York RB sobre Columbus

    El delantero mexico-estadounidense tuvo una destacada actuación en la jornada de media semana de la MLS.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Ruvalcaba y Cowell anotan en el triunfo de NY Red Bulls

    Cade Cowell sigue con buen pie en New York Red Bulls y la tarde de este miércoles, en la jornada de media semana de la MLS, dio dos asistencias en el triunfo 3-2 sobre Columbus Crew.

    El juego celebrado en el Sports Illustrated Stadium resultó entretenido y con acciones de gol en ambas porterías.

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    Cowell fue pieza clave para los de la gran manzana en dos de los tres goles de Julian Hall. Ambos con una manufactura similar, penetrando Cowell por derecha y rematando Hall en en el centro del área. El primer tanto fue a los 7 minutos y el segundo a los 40. La última anotación de Julian fue a los 79.

    Por su parte, el visitante anotó vía Maximilian Arfsten, a los 22, y de Diego Rossi, a los 64.

    Cade jugó 65 y salió de cambio por Rafael Mosquera, mientras Jorge Ruvalcaba, que en la semana apareció en la prelista de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, también cumplió con una buena actuación y jugó todo el partido con una amonestacíón a los 68.

    Con este resultado, Red Bulls llegó a 18 unidades tras 13 partidos y es el sexto sitio de la Conferencia del Este, por su parte Columbus se quedó en 12 unidades en la misma conferencia de la MLS.

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