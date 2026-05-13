Inter Miami CF Initer Miami venció al Cincinnati con goles de Lionel Messi y Germán Berterame El astro argentino brillo como visitante y el mexicano anotó en el triunfo de las Garzas.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Inter Miami derrota a Cincinnati con tres goles de Messi y uno de Berterame

El Inter Miami disputó su partido número 13 de la temporada regular de la MLS, visitó al Cincinnati FC y salió con la victoria por marcador de 5-3, en el que Lionel Messi y Germán Berterame brillaron.

Desde el minuto 24 inicio la fiesta que impuso el argentino, Lionel corrió a un pase filtrado de Rodrigo de Paul y al no llegar bloqueó el despeje del defensor y el balón terminó en las redes.

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En la segunda mitad, volvió a aparecer la dupla De Paul-Messi, pero esta vez la Pulga llegó franco a rematar el esférico con la parte interna de su zurda y el balón fue directo al arco.

Minutos después llegó el tercero de las Garzas, este fue obra de Toto Silvetti, quien recibió el balón en un costado, entró al área y con dos recortes se abrió el espacio para sacar el disparo a la base del poste lejano.

A los 83 minutos llegó el gol del mexicano, Germán Berterame aprovechó la mala salida del arquero de Cincinnati para fusilar la meta con el derechazo y poner en ventaja al Inter Miami.

Rumbo al final del encuentro, Lionel Messi apareció para cerrar la cuenta, esta vez remató con la pierna derecha en una jugada muy similar a la de su segunda anotación.