    Inter Miami CF

    Initer Miami venció al Cincinnati con goles de Lionel Messi y Germán Berterame

    El astro argentino brillo como visitante y el mexicano anotó en el triunfo de las Garzas.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Inter Miami derrota a Cincinnati con tres goles de Messi y uno de Berterame

    El Inter Miami disputó su partido número 13 de la temporada regular de la MLS, visitó al Cincinnati FC y salió con la victoria por marcador de 5-3, en el que Lionel Messi y Germán Berterame brillaron.

    Desde el minuto 24 inicio la fiesta que impuso el argentino, Lionel corrió a un pase filtrado de Rodrigo de Paul y al no llegar bloqueó el despeje del defensor y el balón terminó en las redes.

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    En la segunda mitad, volvió a aparecer la dupla De Paul-Messi, pero esta vez la Pulga llegó franco a rematar el esférico con la parte interna de su zurda y el balón fue directo al arco.

    Minutos después llegó el tercero de las Garzas, este fue obra de Toto Silvetti, quien recibió el balón en un costado, entró al área y con dos recortes se abrió el espacio para sacar el disparo a la base del poste lejano.

    A los 83 minutos llegó el gol del mexicano, Germán Berterame aprovechó la mala salida del arquero de Cincinnati para fusilar la meta con el derechazo y poner en ventaja al Inter Miami.

    Rumbo al final del encuentro, Lionel Messi apareció para cerrar la cuenta, esta vez remató con la pierna derecha en una jugada muy similar a la de su segunda anotación.

    El Inter Miami llegó a 25 unidades y está en segundo lugar de la Conferencia Este, el siguiente encuentro del Inter será en casa ante el Portland Timbers.

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