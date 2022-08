Semana 28: Dos partidos imperdibles ponen en marcha la jornada de MLS

Ya no hay freno: la temporada regular de la MLS 2022 llega a su Semana 28, y no podría comenzar de manera más explosiva. El duelo entre los líderes de la Conferencia Oeste ( LAFC y Austin FC), y el choque entre dos equipos de la región de Cascadia acostumbrados a estar en los Playoffs, pero que todavía no han asegurado su lugar, tomarán toda nuestra atención esta misma noche. Además, el Houston Dynamo de Héctor Herrera visitará este fin de semana al sólido Minnesota United, Charlotte y Toronto jugarán un partido 'de seis puntos', Orlando recibirá al campeón New York City FC, y LA Galaxy buscará no perder pisada a su entrada a la postemporada en si visita a New England Revolution.