Jefferson Savarino: "Este grupo de Real Salt Lake nunca se da por vencido"

“Bueno, si de verdad, primeramente, una de las cosas, fue la unión que hay aquí en este grupo, en Real Salt Lake. Por supuesto, en ese tiempo también el mercado de Europa estaba cerrado. Tenía que tomar decisiones porque en ese momento tenía que salir del Atlético. Y bueno, una de las mejores propuestas fue la del Salt Lake, no solo económicamente, sino también como te digo, por el grupo que había aquí en el Real. Y eso fue una de las cosas que me ayudó también, por supuesto, muchos compañeros que tenía antes aquí me escribieron que volviera y eso me ayudó también a tomar la decisión. También mi familia se siente feliz y tranquila aquí en Utah. Y bueno, ahora disfrutamos de estar en una segunda etapa aquí en el Real Salt Lake”.