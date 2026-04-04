    Inter Miami CF

    Se lleva a cabo la inauguración oficial del nuevo estadio del Inter Miami el NU Stadium

    Jorge Mas y David Beckham cortan el listón de inauguración de la nueva casa del Inter Miami, el NU Stadium.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Se realiza la inauguración oficial del nuevo estadio del Inter Miami

    Si bien el equipo donde juega el astro argentino Lionel Messi representa a la ciudad de Miami, no juega exactamente ahí o al menos no hasta ahora, puesto que sus partidos de local los disputaba en el Chase Stadium, situado en Fort Lauderdale, Florida.

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    Sin embargo eso ya pasó a la historia, puesto a partir de este 4 de abril oficialmente tienen casa propia, el NU Stadium, mismo que fue inaugurado por los dueños del equipo Jorge Mas y David Beckham.

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    Una gran fiesta se vivió para el inicio de una nueva era de un equipo que apunta a ser de los más rentables y ganadores de la MLS, el Inter Miami, mismo que jugará su primer partido oficial en su nueva casa ante el Austin FC.

    Pasaron ocho largos años para que el equipo de Lionel Messi lograra tener su estadio propio, mismos en los que incluso pudo levantar un título del futbol de los Estados Unidos en el 2025.

    Jorge Mas y David Beckham, dueños del equipo, fueron los encargados de cortar el listón que daba inicio a lo que se espera sea un nuevo comienzo lleno de glorias y campeonatos tanto en la MLS como a nivel de la Concacaf.

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