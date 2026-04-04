    Inter Miami

    Messi reacciona al NU Stadium, nueva casa del Inter Miami previo a su estreno en la MLS

    Las Garzas estrenan su nueva casa este sábado por la tarde ante Austin FC.

    Por:Juan Regis
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    Video Messi elogia el NU Stadium, nuevo estadio del Inter Miami de la MLS previo al juego vs. Austin FC

    Lionel Messi reaccionó al NU Stadium, la nueva casa del Inter Miami de la MLS, y el cual estrenarán este sábado 4 de abril en el partido ante Austin FC.

    "La verdad es espectacular, pude conocer la nueva casa, el nuevo estadio quedó impresionante, muy lindo poder conocerlo. Ya teníamos ganas de poder jugar ahí, debutar, jugar oficialmente y llegó el momento.

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    "Un día muy especial para el club por lo que significa tener un nuevo estadio, después de tan poco tiempo tenerlo es una locura, así que es un día para disfrutar toda la gente del club, los aficionados y nosotros que somos los primeros en poder jugar en él", comentó Messi para el canal oficial de la MLS.

    El Inter Miami suma una victoria en la temporada luego del rotundo fracaso en los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup donde cayó eliminado ante Nashville.

    En lo individual, Lionel Messi llega motivado al compromiso de la MLS tras su gran partido amistoso en Buenos Aires ante Zambia con la Selección de Argentina donde logró anotar uno de los cinco goles ante el combinado africano.

    MESSI TENDRÁ TRIBRUNA CON SU NOMBRE EN EL NU STADIUM

    Messi recibió un tremendo homenaje luego de que el Inter Miami diera a conocer que una de las tribunas de su nuevo estadio llevará el nombre del futbolista argentino.

    “Inter Miami CF se complace en presentar la Leo Messi Stand (Tribuna Leo Messi), con nuestro número 10 y capitán convirtiéndose en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una tribuna nombrada en su honor”, detalla el comunicado del Inter Miami.

    Messi llegó al Inter Miami en el 2023 y donde ha ganado con el equipo los títulos de la Leagues Cup, MLS Supporters’ Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

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